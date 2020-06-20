صدرت العديد من الكتب التي انتقدت رؤساء الولايات المتحدة الأمريكية وطريقة إداراتهم للملفات الداخلية والإقليمية، آخر هذه الكتب كان كتاب "الغرفة التي شهدت الأحداث" لمستشار الأمن الوطني السابق جون بولتون، الذي انتقد فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل أشهر من انطلاق الانتخابات الأمريكية.

وتطرق كتاب بولتون إلى فترة حكم الرئيس ترامب للبيت الأبيض، وقدم ادعاءات ضد ترامب نشرت شبكة الإذاعة البريطانية بي بي سي أجزاءا منها: طلب ترامب مساعدة الصين لإعادة انتخابه، تأييده لبناء معتقلات صينية للمسلمين الأيغور، محاباته "للديكتاتوريين"، ورغبته في الاحتفاظ بالمنصب لفترة أكثر من مرتين، ونواياه لغزو فنزويلا.

الكتاب الذي نشرت وسائل إعلام أمريكية أجزاءا منه أثار جدلا واسعا، ووصف الرئيس ترامب بولتون بأنه "غبي وممل ويفتقر إلى الكفاءة".

وعادة ما تصدر كتب سياسية من مؤلفين وسياسين في أمريكا قبيل وبعد الانتخابات الرئاسية، تسلط الضوء على فترة حكم الرؤساء وتنتقد سياساتهم.. في هذه السطور ترصد الشروق أبرز الكتب التي انتقدت سياسات زعماء الولايات المتحدة الأمريكية:

- استدعاء إشارة فوضى.. تَعلّمُ تولي القيادة

هذا الكتاب صدر عام 2019 لوزير الدفاع الأمريكي السابق جيمس ماتيس، الذي شن هجوماً لاذعاً على باراك أوباما رئيس الولايات المتحدة السابق، تحدث فيه ماتيس الذي كان قائدا لقوات المارينز آنذاك عن إدارة أوباما في هذا الوقت، منتقدا دور أوباما في تقليص النفوذ الأمريكي في الشرق الأوسط، وتقوية الدور الإيراني "التبجح الإيراني"، حسبما ذكرت قناة العربية.

وعن "الربيع العربي" قال ماتيس إنه كان ينبغي علينا استخدام دبلوماسية هادئة، والحديث عن حكومة شاملة، لكن أوباما خلافا لذلك، فضّل استقالة الرئيس الراحل محمد حسني مبارك.

- رجال بيض أغبياء

هو كتاب للمخرج الأمريكي مايكل مور، نشر عام 2001 ينتقد فيه سياسات الرئيس الأمريكي بيل كلينتون، والسياسات الناشئة للرئيس جورج دبليو بوش الذي انتخب لتوه رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية.

وتحدث الكتاب عن سياسة "الرجال البيض" الذين يحكمون البيت الأبيض ووصفها بالسياسة العنصرية، وتحدث أيضا عن في رسالة مفتوحة إلى الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش، منتقدا فوزه بالانتخابات، متهما الحملة الانتخابية لبوش بتزوير الانتخابات في ولاية فلوريدا.

الكتاب واجه في بداية الأمر صعوبات في النشر، بسبب حدة الانتقادات للرئيس البوش المنتخب حديثا، لكن الكتاب صدر في النهاية بعد سلسلة احتجاجا كبيرة نظمها قراء هددوا خلالها بمقاطعة الناشر في حال عدم طباعة الكتاب.

ورغم تحقيق الكتاب لمبيعات وشهرة واسعة، إلا أن الرئيس بوش واصل الاستمرار في منصبه، بل وأعيد انتخابه لفترة ثانية حتى عام 2009.

- كل رجال الرئيس

هذا الكتاب واحد من أشهر الكتب بالعالم، الكتاب للصحفيين بجريدة واشنطن بوست "كارل برنستين"، و"بوب وود ورد"، اللذان أثار قضية ووترجيت الشهيرة في الجريدة ذاتها، حيث قدما في عام 1972 استجوابا أدى إلى تفجير قضية ووترجيت التي أجبرت الرئيس الأمريكي نيسكون على استقالته بعد ثبوت تورطه في التجسس على الحزب الديموقراطي بسبب مخاوفه من عدم إعادة انتخابه لولاية ثانية.

الصحفيان اللذان ساهما في كشف فضيحة ووترجيت ترجما تفاصيل القضية، في كتاب "كل رجال الرئيس" إذ حققا من خلال الكتاب في تفاصيل القضية، التي استوحى منها بعد ذلك فيلم سينمائي بنفس الاسم حصل على عدة جوائز الأوسكار وجائزة جولدن جلوب.