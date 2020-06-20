تراجع قيمة الريال الإيراني أمام الدولار وسط أزمة كورونا والعقوبات

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تراجع الريال الإيراني أمام الدولار الأمريكي مع استمرار البلاد في اتخاذ إجراءات لمواجهة الآثار الاقتصادية للعقوبات الأمريكية وأزمة فيروس كورونا.

وانخفض الريال إلى أدنى مستوى له عند 188 ألفا مقابل الدولار في السوق الحرة اليوم السبت، وفقا لما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء عن متاجر العملات الأجنبية والمواقع الإلكترونية.

وكان سعر الدولار 150 ألف ريال عندما سجلت البلاد أول حالة إصابة بفيروس كورونا في فبراير.

وفقد الريال أكثر من 500% من قيمته منذ عام 2015.

وتتهم إيران الرئيس الإيراني دونالد ترامب بعرقلة مسعى البلاد لطلب قرض بقيمة 5 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي لدعم اقتصادها والقطاع الصحي.

وإيران هي أكثر دول الشرق الأوسط تضررا من فيروس كورونا بأكثر من 9500 وفاة وأكثر من 200 ألف إصابة إيجابية حتى الآن.