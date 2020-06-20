العراق تحول أبنية حكومية إلى مراكز لعلاج المصابين بفيروس كورونا

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أعلنت وزارة الصحة العراقية أمس الجمعة، الاستعانة بمواقع حكومية لتكون أماكن لتقديم العلاج للمصابين بفيروس كورونا، إضافة الى تقديم الخدمات العلاجية في المستشفيات.

وذكر الموقع الرسمي لوزارة الصحة والبيئة في العراق، ان الوزارة "ستتجه لتفرغ المستشفيات العامة لمعالجة المرضى، في نفس الوقت الذي تسرع بتقديم الخدمات للمصابين بفيروس كورونا".

وذكرت الوزارة أنه سيتم "تخصيص مركز صحي بكل قطاع سكني لاستقبال الحالات المشتبه بها بالاصابة بفيروس كورونا للمراجعة، وتلقي العلاج بدلا من الذهاب إلى المستشفيات".

وبلغ إجمالي المصابين بكورونا في العراق 27ألفاو352 إصابة وعدد الوفيات 925حالة وفاة.