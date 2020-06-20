حسام شاكر يروي أصل ومعنى كلمة «ياخراشي» في «المشهور قوله المجهول أصله»

كشفت قناة "المشهور قوله المجهول أصله"، على موقع «يوتيوب»، عن أصل كلمة «ياخراشي» المتداولة على ألسنة المصريين.

وقال الدكتور حسام شاكر، عضو هيئة التدريس بكلية الإعلام، إن الكلمة كانت تستخدم في إغاثة المظلوم وقضاء حوائج الناس وتطور مدلولها بتطور الزمان، فصارت تستخدم في الدهشة والإعجاب.

وأضاف شاكر، أن أصل الكلمة يعود للشيخ أبو عبد الله محمد جمال الدين الخراشي، أول من تولى مشيخة الأزهر بفرمان رسمي في ١٦٧٩م، حيث عرف عنه الورع والتقوى، وأنه يقضي حاجته بنفسه من السوق ولا يصلي الفجر صيفا، ولا شتاء إلا بالجامع، وأنه كان ناصرا للحق وكثير الشفاعات لدى الأمراء والعظماء، ولا يخشى الظالم ولو كان سلطانا يذهب مع المظلومين حتى ينتصر لهم فإذا حدث معهم أي شيء نادوا عليه "ياخراشي" ليقضي بينهم.