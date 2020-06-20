توريد 127 ألفا و300 طن قمح لصوامع وشون محافظة الغربية

قال الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اليوم السبت، إنه تم توريد 127 ألفا و300 طن و33 كيلو قمح بنسبة 98% لصوامع وشون التخزين.

وأكد المحافظ -في بيان صادر له اليوم- أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بالمزارعين وتعمل على تقديم كافة سبل الدعم اللازم لهم، مشيرا إلى أن المساحة المزروعة من محصول القمح في محافظة الغربية، بلغت نحو 130 ألفا و703 أفدنة، بعد التدقيق النهائي لقطاع الشئون الاقتصادية بوزارة الزراعة.

وطالب المحافظ، المزارعين باتباع تعليمات التوريد والاستلام، منعا للتكدس أمام مواقع الاستلام، فى ظل الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا المستجد، خاصة أن هناك 90 يوما يتم خلالها استلام القمح من المزارعين، مضيفا أنه تم تشكيل اللجان الخاصة باستلام محصول القمح وهي مكونة من مندوب عن مديرية الزراعة، مندوب عن مديرية التموين والتجارة، مندوب من هيئة سلامة الغذاء، أمين الموقع التخزيني، ومندوب عن الجمعية القبانية أو وزان معتمد.