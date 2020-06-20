قالت الدكتورة إيمان هارون، مديرة المنطقة الطبية بالمرج، إن المنطقة تخدم ثلاثة ملايين مواطن، وتحوي ستة مراكز طبية وثلاثة مكاتب صحة مستقلة ومستشفى جراحة يوم واحد، مشيرة إلى أن المنطقة تستكمل حملة الرئيس عبدالفتاح السيسي «100 مليون صحة» لعلاج الأمراض المزمنة.



وأضافت خلال تصريحات لفضائية «إكسترا نيوز»، صباح الأربعاء، أن الحملة تستهدف علاج أصحاب الأمراض المزمنة على نفقة الدولة، لافتة إلى أن الحملة تتيح إخراج قرار نفقة الدولة من القافلة بدلًا من المستشفيات؛ تخفيفًا على المواطن في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19».



وأشارت إلى أن القافلة موجودة بصورة دائمة لعمل دعاية كافية لأهالي المرج بوجود مكان واحد للتوافد عليه، موضحة أن اليوم شهد بداية موفقة في إقبال المواطنين، واستخراج قرارات نفقة الدولة الجديدة، وصرف العلاج المتكرر للمواطنين.



وأوضحت مديرة المنطقة الطبية بالمرج أن المبادرة تنقسم إلى شقين؛ قرار على نفقة الدولة لأول مرة، وتجديد القرارات السابقة أو صرف العلاج بقرار مسبق، متابعة أن صرف العلاج يتم لمدة ثلاثة أشهر.



ولفتت إلى أن استخراج قرار نفقة الدولة الجديد يتطلب إحضار المواطن لصورة البطاقة، وصورة التأمينات، منوهة أن قرار النفقة خاص بغير المؤمن عليهم.





