كولون يأمل في بقاء مارك اوث المعار من شالكه

يأمل نادي كولون في بقاء المهاجم مارك اوث المعار من صفوف شالكه مع الفريق في الموسم المقبل في الوقت الذي أكد فيه اللاعب البالغ من العمر 28 عاما، أن بإمكانه أن "يتخيل" بقاءه مع الفريق.

وسجل اوث خمسة أهداف وصنع ستة أهداف منذ انتقاله معارا إلى كولون في يناير الماضي قادما من شالكه.

وقال ماركوس جيسدول مدرب كولون الذي بات يقبع في منطقة الأمان بجدول ترتيب الدوري الألماني بعد تعادله مع ضيفه انتراخت فرانكفورت بهدف لمثله ، "أعتقد أنني أوجه حديثي إلى النادي وإلى الجماهير عندما أقول أرغب في بقاء مارك.. وواثق في رغبة مارك في البقاء".

وقد تكون المطالب المالية لشالكه هي العائق الوحيد في سبيل إتمام الصفقة حيث تردد أن الأخير طلب عشرة ملايين يورو (11 مليون دولار) للتفريط في اللاعب.

من جانبه قال اوث لشبكة "سكاي سبورتس" ، "يمكنني أن أتخيل بقاءي، لكني لا أعرف حقا، سنتحدث قريبا ونرى".