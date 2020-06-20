 الإسكان تنفي فتح الحجز بالإعلان الـ14 للإسكان الاجتماعي - بوابة الشروق
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الإسكان تنفي فتح الحجز بالإعلان الـ14 للإسكان الاجتماعي

أ ش أ:
نشر في: السبت 20 يونيو 2020 - 3:39 م | آخر تحديث: السبت 20 يونيو 2020 - 3:39 م

نفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية بشأن "تفاصيل وحدات الإعلان الرابع عشر بالإسكان الاجتماعي"، مؤكدة أن ما تم نشره عارٍ تماما عن الصحة.
وأكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنه يتم حالياً سحب كراسات الشروط، وسداد المقدمات لحجز الوحدات السكنية المطروحة بالإعلان الـ13 بالإسكان الاجتماعي بـ10 محافظات (الفيوم – بنى سويف – المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان – البحر الأحمر – مطروح).
وأهابت الوزارة بجميع وسائل الإعلام تحرى الدقة فيما يُنشر بشأن المشروعات القومية، التي تنفذها الدولة حالياً، والامتناع عن نشر الأخبار المغلوطة مُجهلةً، والتي تتسبب في إحداث البلبلة، وتضر بمصالح المواطنين، مؤكدة ضرورة أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية بالوزارة.


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