صحة شمال سيناء تحدد بروتوكول التعامل والعلاج لمصابي كورونا

قال طارق شوكة مدير مديرية الصحة بشمال سيناء، إنه يتم تقييم ومتابعة حالات التحسن والتي تقرر خروجها من المستشفيات طبقا لبروتوكول وزارة الصحة.

وأضاف شوكة في بيان اليوم، أنه بمجرد خروج الحالة يتم صرف العلاج المقرر لها من المستشفى قبل خروجها، وتقوم إدارة الرعاية الصحية الأساسية بمتابعة الحالة وتوفير الأدوية المقررة لها من أقرب مركز رعاية صحية، بعد تسجيل بيانات الحالة، وأرقام تليفوناتها.

وتابع: "وترسل إدارة الطب الوقائي فريق من الإدارة التابعة لها الحالة لتسليم شنطة بالمستلزمات الوقائية وعمل استمارة تقصي ومتابعة للمخالطين وتثقيفهم عن أهم الاشتراطات الصحية للعزل المنزلي".

وأشار إلى تكليف إدارة الخدمة الاجتماعية الطبية، بتوفير الدعم النفسي للمرضى وذويهم ومعرفة الاحتياجات الخاصة لغير القادرين والعرض عليه شخصيا.

وأوضح شوكة أنه يتم توصيف الحالة إكلينيكا "حالة بسيطة"، حال انطباق جميع الشروط التالية:

- السن أقل من 60 عاما

- درجة الحرارة أقل من 38◦.

- تركيز الأكسجين في الدم أعلي من 92.

- نبضات القلب أقل من 110 نبضة في الدقيقة.

- معدل التنفس أقل من 25 مرة في الدقيقة.

- نسبة كرات الدم البيضاء المحببة/ كرات الدم البيضاء الليمفاوية أقل من 3.1.

- حال وجود أمراض مزمنة (السكري، ارتفاع ضغط الدم)، تكون الحالة مستقرة بالأدوية.

- لا يتلقي أدوية مثبطة للمناعة.

- لا يوجد حمل.

- لا يعاني من أورام سرطانية، وغير خاضع للعلاج الكيماوي.

- لا يعاني من سمنة مفرطة مؤشر كتلة الجسم أقل من 40 كجم/م2

- وناشد المواطنين بالتواصل بأرقام مديرية الصحة وغرفة الطوارئ ٣٣٢٨٤٧١

- في حال مواجهة اي تقصير لمرضى كورونا في صرف العلاج و المتابعة.