عمدة مدينة بلجيكية يتعرض للطعن وحالته مستقرة

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أصيب ديرك دي فاو، عمدة مدينة بروجس البلجيكية، بإصابات خطيرة إثر تعرضه للطعن اليوم السبت، وخضع لجراحة طارئة في المستشفى.

وذكرت وكالة أنباء بيلجا البلجيكية اليوم أن حالته مستقرة.

وجرى القبض على مشتبه به ولكن الدافع وراء الهجوم مازال مجهولا.

وتحقق الشرطة حاليا في مسرح الحادث.

وأفاد تقرير صدر على موقع "هيرت لاتست نيوس" بأن دي فاو تعرض للطعن في الحنجرة ولكن كان قادرا للاتصال بخدمات الطوارئ بنفسه.

وقام سائقه بنقله إلى المستشفى.

يشار إلى أن دي فاو يعمل محاميا أيضا وهناك اعتقاد أن المشتبه به هو أحد عملائه.