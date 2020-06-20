البحرية الأمريكية تفصل قائد حاملة طائرات بعد تفشى فيروس كورونا على متنها

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أكدت البحرية الأمريكية اليوم الجمعة، قيامها في أبريل الماضي بفصل قائد حاملة الطائرات "يو إس إس تيودور روزفلت"، بعد إجراء تحقيق في تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)على متنها.

وقال رئيس العمليات البحرية الأدميرال مايك جيلداي خلال مؤتمر صحفي إنه لن يتم إعادة القائد بريت كروزير ، لقيادة روزفلت ، وإنه تم تعليق ترقية رئيسه الأدميرال ستو بيكر .

وتحول تفشي الفيروس الفتاك على متن حاملة الطائرات التى تعمل بالطاقة النووية إلى أزمة سياسية فى الولايات المتحدة، بعد أن وجه كروزير نداء عاجلا لقيادة البحرية فى مارس الماضي للحصول على مساعدات وسط الإنتشار السريع للعدوى .

وتسربت رسالة كروزير إلى وسائل الإعلام وأقيل من منصبه في أوائل أبريل.