 البحرية الأمريكية تفصل قائد حاملة طائرات بعد تفشى فيروس كورونا على متنها - بوابة الشروق
السبت 20 يونيو 2020 2:41 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟
النتـائـج تصويت

البحرية الأمريكية تفصل قائد حاملة طائرات بعد تفشى فيروس كورونا على متنها


نشر في: السبت 20 يونيو 2020 - 1:54 ص | آخر تحديث: السبت 20 يونيو 2020 - 1:54 ص

أكدت البحرية الأمريكية اليوم الجمعة، قيامها في أبريل الماضي بفصل قائد حاملة الطائرات "يو إس إس تيودور روزفلت"، بعد إجراء تحقيق في تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)على متنها.

وقال رئيس العمليات البحرية الأدميرال مايك جيلداي خلال مؤتمر صحفي إنه لن يتم إعادة القائد بريت كروزير ، لقيادة روزفلت ، وإنه تم تعليق ترقية رئيسه الأدميرال ستو بيكر .

وتحول تفشي الفيروس الفتاك على متن حاملة الطائرات التى تعمل بالطاقة النووية إلى أزمة سياسية فى الولايات المتحدة، بعد أن وجه كروزير نداء عاجلا لقيادة البحرية فى مارس الماضي للحصول على مساعدات وسط الإنتشار السريع للعدوى .

وتسربت رسالة كروزير إلى وسائل الإعلام وأقيل من منصبه في أوائل أبريل.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك