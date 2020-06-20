حصيلة إصابات فيروس كورونا في البرازيل تتجاوز مليون إصابة

تجاوزت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البرازيل المليون إصابة يوم الجمعة.

وأفادت وزارة الصحة البرازيلية بأنه تم تسجيل 54771 إصابة جديدة يوم الجمعة، وتوفي نحو 49 ألف مريض بكورونا حتى الآن.

وأصبحت البرازيل ثاني دول العالم بعد الولايات المتحدة من حيث عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا.

ومن المرجح أن يكون العدد الفعلي للإصابات والوفيات أعلى كثيرا في البرازيل التي يبلغ عدد سكانها 210 آلاف نسمة، وذلك بسبب انخفاض مستويات الاختبارات.

وقال العالم البيولوجي دانيل لار من جامعة ساو باولو لشبكة "جي 1" الإخبارية إن البرازيل تجري اختبارات "على أحسن تقدير، أقل بنسبة 20 ضعفا عن العدد المناسب".