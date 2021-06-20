بلغت نسبة الإقبال على التصويت في الجولة الأولى من الانتخابات الإقليمية الفرنسية، التي جرت اليوم الأحد، 12.22% حتى منتصف النهار.



وذكر "راديو فرنسا الدولي"، أن تلك النسبة أقل بأربع نقاط عن نظيرتها الإقليمية التي جرت في ديسمبر 2015، والتي بلغت 16.27 في المئة، وأقل بخمس نقاط من انتخابات المقاطعات التي جرت في مارس 2015 والتي بلغت 17.97 في المئة، بحسب إحصائيات وزارة الداخلية الفرنسية.



وتؤكد تلك النسبة الضعيفة مخاوف الخبراء والمحللين من امتناع المواطنين بشكل واسع النطاق عن التصويت، والذي يجري قبل عشرة أشهر من موعد الانتخابات الرئاسية، وذلك لعدة أسباب من بينها تفشي جائحة كورونا.



يذكر أنه يحق لحوالي 46 مليون مواطن فرنسي الإدلاء بأصواتهم لاختيار المرشحين لمناصب سياسية محلية، في الانتخابات التي تم تأجيلها من مارس الماضي بسبب الوباء.