هونج كونج تدرس بعناية تخفيف قيود التباعد الاجتماعي

تدرس حكومة هونج كونج بعناية ما إذا كان هناك فرصة لتخفيف قيود التباعد الاجتماعي بعد انتهاء سريان القواعد الحالية هذا الأسبوع.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن كبير أمناء الإدارة، ماتيو تشيونج، قوله في تدوينة اليوم الأحد: "سوف نراجع التطورات المتعلقة بالوباء، وتقدم حملة اللقاحات، وتنفيذ فقاعة اللقاح".

وسجلت هونج كونج عدم وجود حالات منقولة محليا لأكثر من 10 أيام، وقال تشيونج إن قواعد التباعد الاجتماعي الحالية سوف تستمر حتى 23 يونيو لمنع حدوث إصابات مجددا بعد تسجيل العديد من الحالات المحلية المؤكدة من سلالة فيروس كورونا "N501Y" في هونج كونج في بداية هذا الشهر.