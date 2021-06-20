بدء التصويت في الجولة الأولى للانتخابات الإقليمية بفرنسا

فتحت مراكز الاقتراع في فرنسا أبوابها في تمام الساعة الثامنة صباحا "حسب التوقيت المحلي للبلاد" أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الجولة الأولى من الانتخابات الإقليمية، حيث من المقرر إجراء الجولة الثانية من تلك الانتخابات في 27 يونيو الجاري.

وذكرت قناة "بي.إف.إم." الإخبارية الفرنسية - في نشرتها صباح اليوم الأحد - أن أكثر من 45 مليون فرنسي يدلون بأصواتهم في هذه الانتخابات التي تجرى قبل موعد الإنتخابات الرئاسية القادمة والمقررة عام 2022.

وأفادت القناة بأن الفرنسيين سيختارون رؤساء أقاليم جدد تستمر فترة عملهم ست سنوات.

وأضافت القناة أن هذه الانتخابات تجرى في الوقت الذي خففت فيه فرنسا إجراءاتها الإخترازية ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" حيث أصبح عدم ارتداء القناع إلزاميا في الاماكن المفتوجة مع وجود بعض الاستثناءات.

يذكر أن نسبة المشاركة في آخر انتخابات إقليمية جرت في 6 ديسمبر 2015 بلغت 91ر49%.