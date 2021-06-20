قالت الدكتور نهى عاصم مستشار وزيرة الصحة لشؤون الأبحاث، إن تحورات فيروس كورونا التي ظهرت في مصر غير مهمة إكلينيكية وغير شرسة كما أنها لم تؤثر على فاعليات اللقاحات.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» الذي يقدمه الإعلامي سيد علي، عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الأحد، أن تسمية التحورات باسم دولة بعينها أمر غير علمي وتعبر عن طريقة غير دقيقة في النواحي العلمية لرصد التحورات، وذلك ردًا على إعلان تايوان عما أسمته «متحورًا مصريًّا».

وأشارت إلى أن اللقاحات لا تزال فعالة ضد كافة التحورات التي تم رصدها في مصر، موضحة أن مصر تسير في اتجاه الانتهاء من الموجة الثالثة، غير أنها أعربت عن أملها في المزيد من انخفاض الحالات.

وأكّدت «نهى»، أنه ليس من الوارد الوصول إلى صفر إصابات بالفيروس سواء في مصر أو غيرها من الدول، لافتة إلى أن الفيروس سيظل متواصلًا مثل الإنفلونزا الموسمية.

وشددت على الحاجة لتقليل عدد الإصابات لعدم ظهور مشكلات صحية وعواقب خطيرة منها، مؤكدة أن الدولة تسهدف الوصول لهذه المرحلة في وقت قريب.

وكانت وزارة الصحة والسكان، قد أعلنت السبت، خروج 456 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 205157 حالة.

وبحسب الوزارة، فإن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى يوم السبت، هو 276756 من ضمنهم 205157 حالة تم شفاؤها، و 15829 حالة وفاة.