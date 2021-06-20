مجلس الوزراء السوداني يشيد بجهود وزيرة الخارجية في ملف سد النهضة

أشاد مجلس الوزراء السوداني، بالجهود الدبلوماسية المتميزة التي بذلتها وزيرة الخارجية السودانية الدكتورة مريم الصادق المهدي والوفد المرافق لها، في عرض موقف السودان من مفاوضات سد النهضة والخلاف الحدودي مع أثيوبيا، على بعض الدول الافريقية.

وذكرت وكالة السودان للأنباء "سونا"، أن المهندس خالد عمر يوسف وزير شئون مجلس الوزراء السوداني، نقل إشادة مجلس الوزراء إلى الدكتورة مريم الصادق وزيرة الخارجية، لتنقلها بدورها للعاملين بالوزارة وأعضاء الوفد كحافز ودافع لمزيد من البذل والعطاء.

وأوضحت "سونا" أن وزارة الخارجية بقيادة الدكتورة مريم الصادق، تبذل جهودا كبيرة للارتقاء بالعلاقات الدبلوماسية مع دول العالم والمنطقة، في إطار انفتاح السودان نحو العالم خاصة أفريقيا، سعياً لرفع مستوى التعاون المشترك مع الدول الشقيقة والصديقة إلى آفاق أرحب، وهو ما ظهر في الحملة الدبلوماسية الواسعة التي قادتها وزيرة الخارجية في دول شرق وغرب أفريقيا لشرح موقف السودان من مفاوضات سد النهضة.