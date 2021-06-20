تفاصيل امتحان القدرات الخاص بكلية الإعلام في تنسيق 2021

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أقر المجلس الأعلى للجامعات قواعد تنسيق قبول طلاب الثانوية العامة وما يعدلها من شهادات أجنبية أو عربية، من بينها قواعد وإرشادات اختبارات القدرات لطلاب شهادة الثانوية العامة.

وتنشر "الشروق" قواعد اختبار قدرات كليات الإعلام، والتي تأتي كالآتي:

اختبار معلومات عامة معلومات في التخصص+ معلومات عامة+ لغة عربية ولغة إنجليزية بـ100 درجة.

ويشمل اختبار المعلومات العامة 55 سؤال اختيار من متعدد لكل سؤال درجة واحدة كاملة، و45 سؤال صواب وخطأ يحسب لكل سؤال درجة واحدة كاملة، ليصبح اختبار الفنون مكون من 100 سؤال ومدة الاختبار ساعة ونصف فقط، 55×1+45×1 = 100 درجة.

وشروط النجاح في الاختبارات حصول الطالب على نسبة 60% من إجمالي درجات جميع الاختبارات، ويبدأ الامتحان المعرفي في تمام الساعة 11 صباحاً في تخصص كليات الإعلام فقط.