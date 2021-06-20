العراق يعتزم إصدار وثائق للأطفال العائدين من النزوح في سوريا

أعلن وكيل وزارة الهجرة والمهجرين العراقية، كريم النوري، أن الحكومة ستصدر وثائق للأطفال العراقيين العائدين من النزوح في سوريا.

وقال النوري في تصريحات خاصة لقناة روسيا اليوم، مساء اليوم الأحد، إن العشرات من الأطفال العراقيين ولدوا خلال فترة نزوح عوائلهم في سوريا عندما سيطر تنظيم داعش الإرهابي على مدينة الموصل، وبقوا طيلة هذه الفترة من دون وثائق رسمية.

وأضاف أن الحكومة العراقية ستبدأ بإصدار الوثائق لهم من خلال مديرية الجنسية العامة التي أرسلت فرقا إلى المخيمات التي عادوا لها شمالي البلاد.

وأشار إلى أن هذه الوثائق لا تشمل أطفال عوائل داعش، وإنما تشمل العراقيين العائدين فقط، ومن أبوين عراقيين، وأن يتمتع الأبوان بتدقيق أمني سليم.