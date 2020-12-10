دراسة يابانية: لقاح فايزر فعّال ضد متحور كورونا المكتشف في البرازيل «جاما»

أوضحت دراسة طبية يابانية أن لقاح "فايزر" فعّال ضد متحور كورونا المكتشف في البرازيل "جاما".



وقالت هيئة الإذاعة اليابانية "ان اتش كيه" في نشرتها باللغة الإنجليزية اليوم السبت، إن الدراسة أكدت أن الأفراد الذين تناولوا لقاح فايزر يحملون أجساماً مضادة تُعد نشطة ضد متحور "جاما" البرازيلي.



وأفادت الهيئة بأن الدراسة قام بها مجموعة من العلماء في معهد طوكيو للعلوم الطبية ونُشرت في دورية أمريكية.



ولكن الدراسة حذّرت في الوقت نفسه من إهمال الأفراد إجراءات منع العدوى بالفيروس حال تناولهم هذا اللقاح.



يُشار إلى أن "جاما" (Gamma)‏ يُعد من متحورات فيروس كورونا المرتبط بالمتلازمة التنفسية الحادة الشديدة، واكتشف للمرة الأولى من قبل المعهد الوطني للأمراض المعدية في اليابان في يناير 2021 في 4 أشخاص وصلوا إلى طوكيو من البرازيل.