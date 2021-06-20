أبدى الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين، اندهاشه مما أطلق عليها «واقعة إهانة» الفنان محمد رمضان للفنان الكبيرة سميرة عبد العزيز، معقبًا: «مفيش حد يعمل كده».

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حديث القاهرة» الذي يقدمه الإعلاميان خيري رمضان وكريمة عوض على شاشة «القاهرة والناس»، مساء السبت، إن سميرة عبد العزيز واحدة من رمز الفن مصريًّا وعربيًّا، مؤكدًا أن النقابة اعتذرت لها عما تعرضت له.

وأوضح أن النقابة أبدت استعدادها لاستقبال شكوى بشأن الواقعة، مؤكدًا: «إذا تأكدنا من الواقعة، الأمر مش هيعدي بالساهل أيًّا كان مين عمل كده، وستتم محاسبته على الفور»، دون أن يذكر أي إجراءات يمكن اتخاذها إذا ما تم التثبت من صحة الواقعة.

وأشار إلى أنه تلقى اتصالًا من «محمود» شقيق محمد رمضان، وأبلغه بأن يطلب التحقيق فيما جرى وأن الحسابات التي نشرت ما نُسب له هي «مزورة»، وذلك حسبما نقل النقيب عن شقيق الفنان الذي يُوصف بأنه مثير للجدل.

وأفاد زكي، بأن شقيق رمضان عبر له عن كل التقدير للفنانة سميرة عبد العزيز، وأبلغه بأن «محمد» لم يفعل أي شيء وطالب بإحالة الأمر إلى مباحث الإنترنت لتجري تحقيقًا كاملًا.

وفيما أكد النقيب، وقوفه على مسافة واحدة من الطرفين دون أن يدافع عن أحد أو يدين آخر، إلا أنه شدد على عدم قبول إهانة أي فنان سواء سميرة عبد العزيز أو غيرها.

وكانت سميرة عبد العزيز، وهي عضوة في مجلس الشيوخ، قد قالت إن محمد رمضان بعث لها برسالة تضمنت ما وُصف بالإهانة قائلًا لها "إنتي شحاتة.. أنا باقبض 20 مليون وإنتي 20 ألف جنيه"، بحسب ما كشفته سميرة.

في سياق متصل، قدم الدكتور ياسر الهضيبي عضو مجلس الشيوخ، مذكرة برلمانية باستدعاء الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين، بشأن تصريحات رمضان المسيئة ضد سميرة عبد العزيز.

وتدور خلافات منذ وقت طويل بين سميرة عبد العزيز ومحمد رمضان، بعدما رفضت تجسيد دور والدته في مسلسل الأسطورة، حسبما كشفت - في وقت سابق - قائلة إنه تطاول عليها بسبب رفضها للدور.