الإمارات تعلن تعليق دخول القادمين من ليبيريا وسيراليون وناميبيا بسبب كورونا

قررت الإمارات يوم السبت تعليق دخول القادمين من ليبيريا وسيراليون وناميبيا على جميع الرحلات الجوية للناقلات الوطنية والأجنبية وكذلك ركاب الترانزيت القادمين منها، اعتبارا من يوم غد الاثنين.

ويشمل التعليق دخول المسافرين الذين تواجدوا في هذه الدول خلال فترة 14 يوما قبل القدوم إلى الإمارات، فيما سيسمح بنقل الركاب من دولة الإمارات إلى الدول الثلاث.

وقالت الهيئة العامة للطيران المدني والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بالإمارات في بيان مشترك يوم السبت: سيسمح بنقل الفئات المستثناة من ليبيريا وسيراليون وناميبيا إلى دولة الامارات مع تطبيق الإجراءات الإحترازية، والتي تشمل مواطني دولة الإمارات وأقاربهم من الدرجة الأولى، والبعثات الدبلوماسية المعتمدة.

وتشمل الفئة المستثناة الوفود الرسمية ورجال الأعمال بشرط الحصول على الموافقة المسبقة.

وسيتم إلزام الفئات المستثناة بالإجراءات الوقائية التي تشمل حجرا مدته 10 أيام وفحص مسحة الأنف في المطار وفي اليومين الرابع والثامن من دخول البلاد.