سلطات الاحتلال الإسرائيلي تمنع أمين سر حركة فتح بالقدس من دخول الضفة 6 شهور

صادقت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، على منع شادي مطور أمين سر حركة فتح - إقليم القدس ـ من دخول الضفة الغربية لمدة ستة شهور بعد رفض قرار الاعتراض الذي تقدم به محاموه.



ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن القرار الصادر من قائد قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي تمير ادعي، "بعد فحص المعلومات من قبل الأمن الإسرائيلي التي تشير بمشاركة شادي مطور بفعاليات تابعة للسلطة الوطنية الفلسطينية وحركة فتح بالقدس التي تشكل خطراً على أمن المنطقة، إذ يمنع من دخول مناطق الضفة الغربية في الأراضي الفلسطينية حتى تاريخ 17 ديسمبر من نهاية العام الجاري".



وكانت الشرطة الإسرائيلية قد استدعت شادي مطور للمرة الثالثة خلال أسبوع، وسلمته قراراً بعدم التواصل أو إقامة فعاليات وندوات تنظيمية في مدينة القدس أو حتى المشاركة فيها، تحت بند فرض السيادة الفلسطينية في المدينة.