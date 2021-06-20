وفد لجنة الإدارة المحلية يتفقد عمارات قرية الصيادين بدمياط

تفقد وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، برفقة الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، واللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة، واللواء مجدي الوصيف السكرتير العام المساعد، منطقة عمارات شمال وجنوب قرية الصيادين برأس البر في دمياط، والتي تحولت من منطقة عشوائية إلى عمارات ووحدات سكنية راقية تليق بالمواطن، ويسكنها قاطني هذه العشوائيات؛ لتوفير حياة كريمة لهم.

وجاءت الزيارة لقرية الصيادين، بعدما نجحت جهود الدولة في القضاء على أخطر منطقة عشوائية برأس البر، وهي قرية الصيادين بمنطقة الجربي، وتمكنت أجهزة الدولة من إزالة العشش والمخلفات، ووضع التصميمات المعمارية والإنشائية لإنشاء 12 عمارة سكنية بإجمالي 220 وحدة سكنية، وتحولت المنطقة من بؤرة عشوائية إلى مدينة سكنية حضارية ذات طراز معماري مميز، وتم رصف الشوارع المؤدية إلى القرية والشوارع الداخلية، وتم تركيب أعمدة إنارة وإنشاء حدائق عامة ومساحات خضراء، وتجميل أكشاك الكهرباء.