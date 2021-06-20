انتقادات للحكومة الاسكتلندية بسبب حظر السفر إلى شمال غرب إنجلترا

اتهم عمدة مانشستر الكبرى في شمال غرب إنجلترا، أندي بورنهام، الحكومة الاسكتلندية بـ "النفاق" بشأن حظر السفر إلى شمال غرب إنجلترا.



وأعلنت الوزيرة الأولى لاسكتلندا (رئيسة الوزراء) نيكولا ستارجن يوم الجمعة أنه سيتم حظر جميع الرحلات غير الضرورية إلى مانشستر وسالفورد اعتبارا من يوم الاثنين. لكن بورنهام قال إنه لم يتم الاتصال به أو إدارته قبل هذا الإعلان، وفقا لوكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).

وحددت ستارجن تلك المدن باعتبارها "مناطق ساخنة لكوفيد 19"، على الرغم من أن الأرقام في تلك المدن تتطابق مع معدلات الحالات في أجزاء من اسكتلندا.



وقال بورنهام: "لقد خاب أملي حقا يوم الجمعة لأن الوزيرة الأولى لاسكتلندا أعلنت للتو من فراغ، حظر سفر يقول إن الأشخاص لا يستطيعون السفر من اسكتلندا إلى مانشستر وسالفورد وأن الأشخاص لا يستطيعون الذهاب في الاتجاه الآخر".



وأضاف: "إن الحزب الوطني الاسكتلندي يعامل شمال إنجلترا بنفس الازدراء في فرض ذلك دون أي تشاور معنا".



وأضاف: "أعتقد أنها معايير مزدوجة، إنه نفاق".