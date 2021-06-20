ضبط أقراص مخدرة بمليون ونصف بحوزة شخص في سوهاج

ضبطت الأجهزة الأمنية بسوهاج، اليوم السبت، كمية من الأقراص المخدرة بحوزة أحد العناصر الإجرامية بسوهاج بقيمة مليون ونصف.



وكانت مديرية أمن سوهاج، قد تمكنت من ضبط أحد الأشخاص، له معلومات جنائية ومقيم بمدينة طما؛ لاتهامه بالإتجار في المواد المخدرة متخذًا من دائرة المركز مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي، وضبط وبحوزته عدد كبير من الأقراص لعقار التامول المخدر، ومليون و644 ألفًا و620 جنيهًا، وهاتفين محمول، وسيارة ربع نقل.



وأقر المتهم بحيازته للأقراص المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة، وهاتفي المحمول للاتصال بعملائه والسيارة للتنقل بها.