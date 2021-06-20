 ضبط أقراص مخدرة بمليون ونصف بحوزة شخص في سوهاج - بوابة الشروق
الأحد 20 يونيو 2021 10:20 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تقدمت للحصول على لقاح كورونا أو حصلت عليه بالفعل؟
النتـائـج تصويت

ضبط أقراص مخدرة بمليون ونصف بحوزة شخص في سوهاج

أقراص مخدرة
أقراص مخدرة
محمد عبد المجيد
نشر في: الأحد 20 يونيو 2021 - 10:11 م | آخر تحديث: الأحد 20 يونيو 2021 - 10:11 م
ضبطت الأجهزة الأمنية بسوهاج، اليوم السبت، كمية من الأقراص المخدرة بحوزة أحد العناصر الإجرامية بسوهاج بقيمة مليون ونصف.

وكانت مديرية أمن سوهاج، قد تمكنت من ضبط أحد الأشخاص، له معلومات جنائية ومقيم بمدينة طما؛ لاتهامه بالإتجار في المواد المخدرة متخذًا من دائرة المركز مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي، وضبط وبحوزته عدد كبير من الأقراص لعقار التامول المخدر، ومليون و644 ألفًا و620 جنيهًا، وهاتفين محمول، وسيارة ربع نقل.

وأقر المتهم بحيازته للأقراص المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة، وهاتفي المحمول للاتصال بعملائه والسيارة للتنقل بها.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك