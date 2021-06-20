العثور على جثة شخص في بلجيكا يعتقد أنها لإرهابي مشتبه به

أعلن مكتب المدعي العام الإتحادي في بلجيكا أن جثة، تم العثور عليها اليوم الأحد، ربما تكون لجندي، يشتبه بتورطه في الإرهاب، وكان مطلوبا للعدالة منذ أربعة أسابيع.

وأضاف بيان المكتب أن مارة عثروا على جثة رجل، في غابة في منطقة "ديلسن-ستوكيم".

وكانت تحقيقات أولية قد أظهرت أن الجثة تخص جورجن كونينجز، الذي يشتبه أنه إرهابي يميني، اختفى في 17 مايو الماضي، بالقرب من مكان الجثة التي تم العثور عليها.

وتابع البيان أن الفحوصات الأولية تشير إلى أن الوفاة كانت بسبب الانتحار، لكن مازال يتعين تأكيد ذلك.

وكانت السلطات تبحث عن كونينجز بشكل محموم، بعد أن هدد أبرز عالم فيروسات في بلجيكا. ويعتقد أنه كان يخطط لهجوم على مبان حكومية أو شخصيات عامة أخرى.