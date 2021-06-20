مطروح: فرق مكافحة الحشرات تنظم حملة لتطهير المنشآت والشوارع

قال الدكتور أحمد البلتاجي، وكيل وزارة الصحة بمطروح، إن فرق إدارة مكافحة الحشرات ناقلات الأمراض، انطلقت في أعمال التطهير المكثف لجميع المنشآت العامة والشوارع ومناطق تجمعات القمامة، وأماكن التجمعات بالمحافظة ورشها بالكلور، طبقًا لتعليمات وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية.

وأضاف البتاجي أن فرق مكافحة ناقلات الأمراض كثفت برامج المقاومة لمكافحة يرقات الذباب على تجمعات القمامة بأجهزة الضباب والرشاشات الظهرية لمكافحة الحشرات.

وتابع أن هذه الإجراءات الاحترازية تأتي ضمن خطة الدولة الوقائية في ظل الظروف الراهنة لمواجهة فيروس كورونا، لتجنب انتشار العدوى، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين وزائري المحافظة، موجهًا بالالتزام بالتعليمات في المقاومة الصباحية والمسائية بجميع المراكز والمدن.