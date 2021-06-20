تأجيل استئناف النيابة على براءة سما المصرى في اتهامها بسب ريهام سعيد لـ15 أغسطس

قررت محكمة مستأنف الاقتصادية، اليوم الأحد، تأجيل نظر الاستئناف المقدم من النيابة العامة، على الحكم الصادر من محكمة الجنح ببراءة الراقصة سما المصري من اتهامها بسب وإزعاج الإعلامية ريهام سعيد، إلى جلسة 15 أغسطس المقبل.

وكانت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، قضت ببراءة الراقصة الاستعراضية سما المصري؛ من اتهامها بالتعدي على الإعلامية ريهام سعيد ومعد برنامجها.

وكانت المستشار مروة هشام بركات، أصدرت حكما بمعاقبة سما المصري في قضية سب وقذف الإعلامية ريهام سعيد، بالحبس سنتين وغرامة 100 ألف جنيه، قبل أن تخفف محكمة مستأنف الحكم لـ 6 أشهر فقط.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، قيام المتهمة سامية أحمد عطية، الشهيرة بـ"سما المصري" في القضية رقم 535 لسنة 2020، في غضون شهر أغسطس 2019 بدائرة قسم الأزبكية بمحافظة القاهرة، بقذف المجنى عليها ريهام عمرو حسن سعيد، وشهرتها "ريهام سعيد"، بأن أسندت لها أمور لو كانت صادقة لأوجبت احتقارها، وقد تضمن هذا الأمر طعناً فى عرضها، وذلك بأن ظهرت فى مقطع مصور ووجهت للمجنى عليها تلك العبارات وأرسلت هذا المقطع لأصدقائها عبر تطبيق "الواتساب".

وأضافت التحقيقات، أنها سبت بطريق التليفون المجنى عليها "ريهام سعيد"، بأن وجهت لها العبارات والألفاظ الخادشة للشرف و الطاعنة فى العرض، بأن ظهرت فى مقطع مصور وجهت فيه إليها عبارات مبتذلة ونشرت هذا المقطع عبر إرساله لأصدقائها عبر تطبيق "الواتساب" واعتدت على المبادئ والقيم الأسرية فى المجتمع المصرى، وذلك بأن ظهرت بمقطع مصور مخالف وأرسلته لأصدقائها عبر تطبيق الواتساب ونشرت معلومات وأخبار عن طريق الشبكة المعلوماتية تنتهك خصوصية المجنى عليها ريهام سعيد بدون رضاها، وذلك بأن ارتكبت الأفعال كما وردت بالاتهام الأول وإرسالها لأصدقائها عبر تطبيق الواتساب.