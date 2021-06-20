نائبة عن اقتصار مناصب رؤساء الجامعات على الرجال: عنف ضد المرأة

ناشدت النائبة أمل سلامة عضو لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، ومقدمة طلب إحاطة بشأن اقتصار مناصب رؤساء الجامعات على الرجال فقط، الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن ينصر المرأة الناجحة ضد ما وصفتها بـ«الحرب» التي تتعرض لها.

وخلال مداخلة هاتفية مع برنامج «التاسعة» الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني على القناة الأولى، مساء السبت، أبدت استغرابها لخلو قائمة بها 24 مرشحًا لتولي رئاسة الجامعات من أي عنصر نسائي، معتبرة ذلك اضطهادًا للمرأة.

وأضافت أن هناك نماذج نسائية ناجحة تستطيع أن تتولى رئاسة الجامعات، ورأت أن عدم تمكينهن من تولي هذا المنصب يعني مؤامرة وتعسفًا وعنفًا ضد المرأة كما يحرمها من تكافؤ الفرص.

وفيما شددت النائبة على أن الرئيس السيسي دائمًا ما ينصر المرأة، إلا أنها قالت إن هناك مسؤولين (لم تحددهم) يحاربون المرأة بكل الوسائل، على حد تعبيرها.

وتابعت: «تم إبلاغي من جهة ما أن هناك إهدارًا للمعايير فيما يخص اختيار السيدات»، مؤكدة ضرورة حصول المرأة على حقها وإعادة تشكيل اللجنة المتخصصة بترشيح رؤساء الجامعة بشفافية كاملة.

وكانت "أمل" قد تقدمت بطلب إحاطة إلى المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، والدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أكدت فيه ما أسمته «عدم الشفافية والحيادية» فى اختيارات رؤساء الجامعات، وأن سيطرة الوزير على الاختيارات تتعارض مع نص المادة 21 من الدستور التى تكفل استقلال الجامعات.

وقالت النائبة إنّ منصب رؤساء الجامعات أصبح قاصرًا على الرجال فقط، وأوضحت أن وزير التعليم العالى والبحث العلمى أصدر القرار رقم 293 لسنة 2021، بإعادة تشكيل اللجنة المتخصصة بترشيح رؤساء الجامعات ليزيد عددها على 9 أعضاء، منهم 6 أعضاء يتم اختيارهم من المجلس الأعلى للجامعات ووزير التعليم العالى -أي أن جميعهم يتم اختيارهم من الوزير- والثلاثة الآخرين من الجامعة محل الاختيار.