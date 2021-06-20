أحكام بالسجن لفترات مطولة في قضية تلوث ضد مصنع للصلب في إيطاليا

أصدرت محكمة إيطالية أحكاما بالسجن لفترات مطولة بحق عدة متهمين اليوم الاثنين في القضية المقامة ضد أكبر مصنع للصلب في أوروبا، لتسببهم في ضرر بيئي جسيم.

ويعد مصنع "الفا ستيلووركس" في منطقة تارانتو جنوب بوليا، مصدر تلوث كبيرا، حيث كان يصدر جزيئات غبار مسببة للسرطان.

وأصدر القاضي في بوليا حكما بحق المالك السابق للمصنع ومديره بالسجن لمدة 22 عاما و20 عاما على الترتيب، حسبما أفادت وكالة الأنباء الإيطالية (انسا). وأدين الرجلان بالتورط في عمل إجرامي أسفر عن كارثة بيئية وتسمم الغذاء.

كما أصدر قاضي المحكمة حكما بحق مديرين تنفيذيين اثنين سابقين بالسجن لمدة 21 عاما و21 وستة أشهر على الترتيب، وفقا للتقرير.

يذكر أن هذه الأحكام ليست نهائية

وجاءت المحاكمة التي استمرت نحو 5 أعوام في أعقاب تحقيقات بدأت منذ عام 2012، عندما كانت شركة "جروبو ريفا" لا تزال تمتلك المصنع. ووجد بحث نسبة أعلى من الإصابة بالسرطان مرتبطة بالانبعاثات الصادرة من المصنع.

ووفقا لتقارير إعلامية، شملت المحاكمة 44 شخصا وثلاث شركات، وطالب ممثلو الادعاء العام بأحكام مجمعة بلغت 400 سنة في السجن. وكان مئات الأشخاص وجمعيات واتحادات مدعين مشتركين في القضية.