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%82.41 نسبة النجاح بالشهادة الإعدادية في بورسعيد

محسن عشري
نشر في: الأحد 20 يونيو 2021 - 1:59 ص | آخر تحديث: الأحد 20 يونيو 2021 - 1:59 ص

اعتمد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، نتيجة الشهادة الإعدادية بالمحافظة بنسبة نجاح بلغت ٨٢.٤١%، بحضور الدكتور نبوى باهي وكيل وزارة التربية والتعليم، وعلي الألفي نقيب معلمي بورسعيد، وقيادات التعليم، بديوان عام المحافظة.

وقال الغضبان إن عدد طلاب الشهادة الإعدادية المتقدمين لأداء الامتحان هذا العام بلغ ١١٨١٠ طلاب وطالبة موزعين على ٦٥ لجنة أساسية، وبلغت نسبة النجاح بلغت ٨٢.٤١%.

وأعرب المحافظ عن بالغ تهانيه للطلاب الناجحين ولأسرهم متمنيًا لهم مزيدا من النجاح والتفوق في الفصل الدراسي الثاني، مقدمًا الشكر للقائمين على العملية التعليمية بالمحافظة لما يبذل من جهد للارتقاء بالعملية التعليمية.

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