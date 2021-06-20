الرئيس الروسي: الحرب ضد فيروس كورونا متواصلة دون توقف

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن الحرب ضد جائحة كورونا تتواصل دون توقف على مدار الساعة، ويخوضها من ينقذ المرضى في غرف العناية المركزة وداخل المستشفيات وأفراد، وكذلك فرق الإسعاف التي تتجاوب مع الحالات الطارئة.

جاء ذلك في معرض تهنئة بوتين للعاملين في قطاع الرعاية الصحية في البلاد بعيدهم المهني، الذي يحتفلون به اليوم الأحد.

وأضاف بوتين - في كلمة مسجلة منشورة على موقع الكرملين - أن أداء المهمة النبيلة المتمثلة بحماية صحة وحياة الناس، تستوجب القدر الاستثنائي من الرحمة والقدرة على الاستجابة، وفي بعض الأحوال الشجاعة الحقيقية والاستعداد لتعريض الحياة للخطر بغية إنقاذ الآخرين، مذكرا بأن العديد من الموظفين الصحيين يحتفلون بهذا العيد اليوم في أماكن عملهم بسبب استمرار جائحة فيروس كورونا.

وأشاد بوتين بمهنية كافة مكونات نظام الرعاية الصحية في روسيا في تعاملها مع الجائحة الجائحة، مشددا على أن الهدف المشترك يكمن حاليا في تركيز كافة الجهود والطاقات على حماية المواطنين من كورونا وتبعاته، بما يشكل بالدرجة الأولى رفع وتيرة حملة التطعيم في البلاد.