 عضو في مجلس السيادة السوداني يؤكد ضرورة تحقيق الأمن والاستقرار بجنوب دارفور - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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عضو في مجلس السيادة السوداني يؤكد ضرورة تحقيق الأمن والاستقرار بجنوب دارفور

أ ش أ
نشر في: الأحد 20 يونيو 2021 - 8:54 م | آخر تحديث: الأحد 20 يونيو 2021 - 8:54 م

أكد عضو مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، الطاهر حجر، ضرورة التنسيق بين كافة الأجهزة الأمنية بولاية جنوب دارفور (غرب السودان)، للتصدي لكل من يهدد أمن واستقرار الولاية.

وقال حجر، خلال اجتماع لجنة أمن ولاية جنوب دارفور، الذي ترأسه، إن الولاية تشهد استقرارا أمنيا نتيجة للجهود التى بذلتها حكومتها، وأجهزتها الأمنية المختلفة.

وسلم حجر نسخة من اتفاق جوبا لسلام السودان، للجنة أمن الولاية.

واستمع حجر، خلال زيارته لعدد من المؤسسات الأمنية والعسكرية بالولاية، إلى تقارير عن الأوضاع الأمنية بالولاية، وأشاد بالتناغم والانسجام والتعاون بين الأجهزة الأمنية بجنوب دارفور، داعيا إلى ضرورة التعاون لمجابهة التحديات التي تواجه السودان.

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