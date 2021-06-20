«صالون الجمهورية» الثقافي يشيد بجهود وزارة الأوقاف في مجال ثقافة الطفل

أشاد "صالون الجمهورية" الثقافي بالجهود التي تتبناها وتبذلها وزارة الأوقاف في مجال ثقافة الطفل.

وأكد "صالون الجمهورية" الذي أقامته دار التحرير للطبع والنشر بمقر صحيفة الجمهورية اليوم السبت تحت عنوان : "السوشيال ميديا ما بين البناء والهدم"، أن صفحة ثقافة الطفل " أطفالنا " التي أنشأتها وزارة الأوقاف تحت رعاية وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، خطوة لم تكن معهودة من قبل في وزارة الأوقاف، وأن فيها الكثير من الأشياء الجيدة التي تساعد على نشر الوعي الرشيد ، وتتضمن منهجا علميا متميزا.

وقال" صالون الجمهورية" إن ثقافة الطفل تعد الفريضة الغائبة فعلا وأن وزارة الأوقاف تقوم فيها بجهد بارز وملموس وصفحتها في هذا المجال " أطفالنا " انطلاقة جيدة ومتميزة .



