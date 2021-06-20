الخطوط الجوية الليبية تطلق أولى رحلاتها إلى تونس بعد انقطاع عام

أعلنت الخطوط الجوية الإفريقية في ليبيا اليوم الأحد، انطلاق أولى رحلاتها إلى تونس بعد انقطاع استمر قرابة عام.



وقالت الخطوط الليبية، في بيان عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"اليوم :"انطلقت رحلتنا الأولى بالجدول الصيفي لعام 2021 متوجهة إلى مطار تونس قرطاج من مطار مصراتة الدولي بعد انقطاع دام قرابة العام"



وأضافت أن ذلك جاء في الموعد الزمني المجدول، متمنية للجميع رحلة ممتعة وسعيدة.



وكانت الخطوط التونسية استأنفت رحلاتها إلى مطارات ليبيا في 17 مايو الماضي بعد انقطاع استمر لسبع سنوات بسبب تردي الوضع الأمني.