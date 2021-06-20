عرض باليه روميو وجولييت على المسرح الكبير بالأوبرا

تقدم فرقة باليه أوبرا القاهرة، بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة قيادة المايسترو نادر عباسي، عرض الباليه الشهير روميو وجولييت، في ٤ ليال تبدأ الثامنة مساء أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة المقبلة على المسرح الكبير.

باليه روميو وجولييت وضع موسيقاه الروسي العالمي سيرجي بروكوفيف، والرقصات لكل من ليونيد لافروفسكي، وجون كرانكو ماكميلان، وعبد المنعم كامل، ومستلهم من المسرحية الرومانسية التراجيدية للكاتب الإنجليزي الشهير وليم شكسبير التي تحمل نفس الاسم، وتدور في مدينة فيرونا الإيطالية وتحكي قصة الصراع بين أرقى عائلتين في المدينة منتيجيو وكابوليت، حيث يخرج منهما عاشقين هما روميو وجولييت ويحاولان الارتباط رغم الخلافات بين العائلتين لكن نتيجة هذا الصراع يقادا إلى مصيرهما المحتوم وهو الموت.

جدير بالذكر أن فرقة باليه أوبرا القاهرة تأسست عام 1966، وكانت تابعة للمعهد العالي للباليه، وقام بتدريب أعضائها خبراء من الاتحاد السوفييتي وقدمت أولى عروضها في نفس العام، تأثرت في بداياتها بالباليه الروسي والكلاسيكي، ثم برزت ضرورة البحث عن شخصية متفردة للفرقة تحفظ لها تميزها وهويتها، بالإضافة إلي تقديم العروض المعاصرة فظهر الخط المعاصر في أعمالها من خلال مخرجين ومصممي رقصات مصريين، وأصبحت أحدى فرق دار الأوبرا المصرية عام 1991، قدمت خلال المواسم الماضية عددا من الباليهات العالمية الكاملة، وقامت بجولات فنية في مختلف دول العالم، منها المكسيك وفرنسا وإنجلترا وأيرلندا وكوريا والنمسا والولايات المتحدة الأمريكية والصين والتشيك وإيطاليا وتركيا ولبنان والأردن وكندا وروسيا، ويضم ريبرتوارها العديد من العروض الكلاسيكية العالمية منها سبارتكوس، دون كيشوت، كسارة البندق ، بحيرة البجع وزوربا.