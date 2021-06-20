تايلاند تسجل 3 آلاف و682 إصابة جديدة و20 حالة وفاة بكورونا

سجل مركز إدارة أزمة فيروس كورونا المستجد في تايلاند، 3 آلاف و682 إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، لتبلغ حصيلة الإصابات 218 ألفا و131 حالة.

ولفت المركز - في بيان نقلته صحيفة "بانكوك بوست" التايلاندية عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الأحد - إلى تسجيل 20 حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي الوفيات 1535 حالة، ذاكرا أن 2401 حالة تماثلت للشفاء خلال الساعات الماضية ليبلغ إجمالي المتعافين منذ بداية الجائحة 183 ألفا و759 حالة.

وكان تاويسلين ويتسانيوتين المتحدث باسم مركز مكافحة فيروس كورونا، قد حذر من أن الوضع لا يزال خطيرا، وربما يستغرق الأمر بعض الوقت حتى تتمكن السلطات من إبقاء الوضع تحت السيطرة.