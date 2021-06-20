مصادر: طرفا تحالف ميركل المسيحي يتفقان على البرنامج الانتخابي

تمكن قادة طرفي تحالف المستشارة الألمانية انجيلا ميركل المسيحي من الاتفاق على تسوية أغلب النقاط الخلافية في البرنامج الانتخابي للتحالف وذلك قبل وقت قصير من اللقاء الرسمي لهؤلاء القادة، وذلك حسبما علمت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) من مصادر داخل التحالف بعد ظهر اليوم الأحد.



ويضم التحالف المسيحي حزب ميركل المسيحي الديمقراطي والحزب المسيحي الاجتماعي البافاري.



وحسبما تردد، فإن نقطة الخلاف الوحيدة الباقية هي المتعلقة بصرف معاش للأمهات وهو ما يطالب به الحزب البافاري، ولذلك فإن البرنامج المشترك لن يتضمن هذه النقطة ومن المتوقع أن تبقى في البرنامج الخاص بالحزب البافاري داخل ولاية بافاريا.



وأضافت هذه المصادر أن الحزب البافاري سيطرح هذا المطلب مجددا في مفاوضات تشكيل الائتلاف الحاكم التالي.



ويعتزم رئيس الحزب المسيحي الديمقراطي ومرشح التحالف لخلافة ميركل، ارمين لاشيت ورئيس الحزب البافاري ماركوس زودر وضع اللمسات الأخيرة على البرنامج المشترك خلال اجتماع مغلق لقادة الحزبين مساء اليوم.



ومن المنتظر أن يتم إقرار البرنامج المشترك بشكل نهائي غدا الاثنين.



ويتألف البرنامج المشترك من نحو 200 صفحة وقد ظل محل شد وجذب بين خبراء التحالف حتى الفترة الأخيرة، ولاسيما في مجالي المناخ والتقاعد حسب معلومات (د.ب.أ).



وسيقدم لاشيت وزودر البرنامج غدا في أول ظهور مشترك كبير لهما بعد التنافس على الترشح للمستشارية عن التحالف.