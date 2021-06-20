قال الفنان أحمد فلوكس، معلّقًا على قرار تأييد حبسه أسبوعًا لاتهامه بإساءة استخدام وسائل الاتصال في قضية مرتبطة بأخرى تتعلق بسب وقذف الإعلامية ياسمين عزت، إنه يتعرض لما أسماها «الأذية» من قِبل أشخاص يصرون على ذلك.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» الذي يُقدمه الإعلامي سيد علي، عبر شاشة «الحدث اليوم»، مساء السبت، إن وسائل الإعلام ليس لديها خلفية بالقضية كونها لا يتكلم عن الأمور الشخصية ولا يفضل ذلك.

وأوضح أن هناك درجات تقاضٍ أخرى سيقدمها عليها، منتقدًا إقدام وسائل الإعلام على ذكر مصطلح تأييد حبسه قائلًا: «أنا مش محبوس، أنا في بيتي»، موضحًا أن المحامين به سيتخذون الإجراءات القانونية اللازمة في الفترة المقبلة.

ودون أن يذكر مصدرها أو من يقف وراءها أو الغرض منها، رأى فلوكس أنه يتعرض لحملة مستمرة تقوم على ترويج أنه سيتعرض للحبس بسبب القضية، رافضًا أن يتصالح من «ياسمين»، وأكد أنه منشغل بمستقبله، وزوجته وابنه بعدما عاد إليهما.

وتابع: «أنا مش راجل فاضي، ولا ليا في قضاء ولا بادخل محاكم ومش بحب السكة دي، ومعروف عني ده من زمان.. أنا ابن ناس وأهلي ربوني كويس أوي، وأبويا شقي عليا كويس أوي».

وأكد فلوكس، أن علاقاته بالجميع جيدة وتخلو من المشكلات، وأنه دخل في تجارب زواج انتهت بالطلاق دون أي مشاكل، لافتًا إلى أنه لا يسعى للشهرة وليس في حاجة إليها ولا يريدها.

وفيما رفض توصيف ياسمين بـ«المذيعة»، أكد الفنان الشاب أن قضيتها معها شخصية وأنها سيكشف تفاصيلها في الوقت المناسب (لم يحدده)، مختتمًا: «ربنا كبير ومش بيرضى بظلم حد».

وقضت محكمة جنح العجوزة، بقبول المعارضة المقدمة من جانب الفنان أحمد فلوكس على حكم حبسه أسبوعًا، لاتهامه بإزعاج رجل أعمال عن طريق أجهزة الاتصال، وفى الموضوع بتأييد الحكم المعارض فيه.

وكان رجل أعمال حرر بلاغًا ضد فلوكس اتهمه بالتسبب في ازعاجه عن بإساءة استخدام أجهزة الاتصال، وقذفه عن طريق الهاتف.

