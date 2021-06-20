وفد نواب الإدارة المحلية يشيد بقرية الصيادين في دمياط

قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أثناء زيارته لقرية الصيادين بدمياط، أن ما رأته اللجنة في قرية الصيادين برأس البر، أمر يدعو للفخر والإشادة، ويعكس الجهود الكبيرة والصادقة التي تبذلها الدولة للقضاء على العشوائيات، وتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف السجيني أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة في ملف القضاء على العشوائيات، وتطوير البنية التحتية، وقرية الصيادين، تحولت من عشوائيات إلى منطقة سكنية راقية ومتميزة ذات نسق حضاري متميز، ومتوفر فيها كل الخدمات ومقومات الحياة الكريمة، موجهًا الشكر للقيادة السياسية وجهود الدولة.

يذكر أن تكلفة تحويل المنطقة من عشوائية إلى مدينة سكنية تخدم مئات الأسر، بلغت نحو 85 مليون جنيه، والمخطط العام للمنطقة يشمل ممشى تم إنشاؤه موازيًا لنهر النيل، ويضم مناطق خضراء وبرجولات ومقاعد ومظلات، إلى جانب تنفيذ أعمال الرصف ورفع الكفاءة ورصف الطرق بالأسفلت.