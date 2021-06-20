جوائز بقيمة 21 ألف يورو لصناع الأفلام بمهرجان السينما الاتحادي الألماني

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أُعلن اليوم السبت عن الفائزين بجوائز الدورة الـ34 من المهرجان الاتحادي لصناعة الفيلم بمدينة فوبرتال في ألمانيا.

وأعلن مركز أفلام الأطفال والشباب الألماني، أنه تم منح ما مجموعه 29 جائزة لصانعي الأفلام الهواة من فئات الشباب وكبار السن.

ويمكن مشاهدة أفلام الجولة الأخيرة من المسابقة التي أجريت هذا العام إلكترونيًا حتى السادس والعشرين من الشهر الجاري.

وجرى منح الجوائز في مختلف الفئات والشرائح العمرية بمبالغ وصلت إلى 21 ألف يورو، وتراوحت أعمار المشاركين في مسابقة جائزة فيلم الشباب وجائزة الأجيال السينمائية بين سن الرابعة من العمر وبين الخامسة والتسعين عامًا.

وذهبت جائزة الجمهور إلى فيلم "محيط واحد"، حيث يصور رجل بالغ معاناته مع الاعتداءات الجنسية.

وعلقت لجنة التحكيم على العمل الذي يستغرق 20 دقيقة والذي قامت بإعداده مجموعة تتراوح أعمارها بين الثانية والعشرين والخامسة والعشرين من مدينتي برلين وبوتسدام، قائلة: "إنه إنجاز وثائقي رائع للغاية".