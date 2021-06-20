الحكومة الإثيوبية تقرر استبعاد مراقبين سودانيين على الانتخابات ضمن بعثة منظمة إيساف

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قررت الحكومة الإثيوبية، اليوم الأحد، استبعاد مراقبين سودانيين ضمن بعثة منظمة "إيساف" لمراقبة الانتخابات الإثيوبية، وذلك حسب ما ذكرت مصادر دبلوماسية لـ"الشرق نيوز".
وأضافت المصادر أن السودان سيرسل احجاجا رسميا على القرار الإثيوبي.