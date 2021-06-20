 الحكومة الإثيوبية تقرر استبعاد مراقبين سودانيين على الانتخابات ضمن بعثة منظمة إيساف - بوابة الشروق
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الحكومة الإثيوبية تقرر استبعاد مراقبين سودانيين على الانتخابات ضمن بعثة منظمة إيساف

إيساف
إيساف

نشر في: الأحد 20 يونيو 2021 - 2:16 م | آخر تحديث: الأحد 20 يونيو 2021 - 2:16 م

قررت الحكومة الإثيوبية، اليوم الأحد، استبعاد مراقبين سودانيين ضمن بعثة منظمة "إيساف" لمراقبة الانتخابات الإثيوبية، وذلك حسب ما ذكرت مصادر دبلوماسية لـ"الشرق نيوز".

وأضافت المصادر أن السودان سيرسل احجاجا رسميا على القرار الإثيوبي.


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