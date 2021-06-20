إيران تقول إنها بحاجة لضمانات لعدم انسحاب أمريكا مجددا من الاتفاق النووي

قالت إيران اليوم الأحد إن إحدى "المسائل المهمة" التي أثيرت في أحدث جولة من المباحثات الهادفة لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 هو الحاجة إلى الحصول على ضمانة من الولايات المتحدة بأنها لن تنسحب من الاتفاق، وتعيد فرض عقوبات على الجمهورية الإسلامية مجددا في المستقبل.



ووفقا لوكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد ، قال عباس عراقجي، كبير المفاوضين الإيرانيين في المباحثات مع القوى الدولية الكبرى بفيينا، نائب وزير الخارجية الإيراني، للتليفزيون الإيراني الحكومي إننا "نريد ضمانات تعطينا تطمينات بأنه لن يحدث مجددا، إعادة فرض هذه العقوبات والانسحاب من الاتفاق النووي، كما فعلت الإدارة الأمريكية السابقة".



وأضاف أنه لن يكون من الممكن العودة للاتفاق بدون الوفاء بهذا الشرط.



كان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قد أعلن في عام 2018 انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق، الذي تفاوضت بشأنه إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما.