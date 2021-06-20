قال اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، إن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بمشروعات التنمية في المحافظة التي تمثّل 44% من مساحة مصر.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج «المصري أفندي» الذي يُقدمه الإعلامي محمد علي خير عبر شاشة «المحور»، مساء السبت، أنه تم تطوير شبكة الكهرباء بالمحافظة بإجمالي تكلفة 1.5 مليار جنيه، لافتًا إلى أن المحافظة كان بها خط كهرباء واحد قادم من مدينة نجع حمادي بمحافظة قنا، يغذي الوادي الجديد من مختلف النواحي.

وأوضح أن المحافظة سبق أن تعرضت لعاصفة أسفرت عن سقوط برجين، ما أدى إلى انقطاع الكهرباء لمدة 15 يومًا وكان ذلك عام 2012، لافتًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي عرضت عليه الأزمة ووجه بحلها على الفور.

وأشار إلى إنشاء خط كهرباء بديل بتكلفة بلغت 1.5 مليار جنيه، مؤكدًا أن المحافظة تعرضت أيضًا لعواصف العام الماضي أسقطت خمسة أبراج، لكن التيار الكهربائي لم ينقطع أكثر من ساعتين.

وأفاد المحافظ بأنه تم تنفيذ الكثير من مشروعات الطرق، بتكلفة بلغت 35 مليار جنيه، وأن أحد الطرق يبلغ طوله 1600 كيلو متر يبدأ من الحدود مع السودان، حتى الإسكندرية، مؤكدًا إمكانية استغلال هذا الطريق في المشروعات التجارية مع إفريقيا.

