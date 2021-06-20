 الشرطة الإسرائيلية تعتقل 11 فلسطينيا في أراضي عام 1948 - بوابة الشروق
الأحد 20 يونيو 2021 10:45 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تقدمت للحصول على لقاح كورونا أو حصلت عليه بالفعل؟

النتـائـج تصويت

الشرطة الإسرائيلية تعتقل 11 فلسطينيا في أراضي عام 1948

القدس (د ب أ)
نشر في: الأحد 20 يونيو 2021 - 10:24 ص | آخر تحديث: الأحد 20 يونيو 2021 - 10:24 ص

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، فجر اليوم الأحد، 11 فلسطينيا من بلدة دير الأسد في أراضي عام 1948.

وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية ( وفا) اليوم أن حملة الاعتقالات تأتي عقب الأحداث التي شهدتها البلدة يوم أمس عندما اقتحمت القوات الإسرائيلية حفل زفاف في البلدة، حيث قامت بالاعتداء على المتواجدين بالحفل، وإطلاق النار في الهواء، الأمر الذي تسبب بإصابة شاب في الثلاثينات من عمره بجروح وصفت بالخطيرة جدا.

وحسب الوكالة، اندلعت عقب ذلك مواجهات مع بعض الأهالي والشبان الذين تصدوا لهذه الاعتداءات، وطالبوهم بمغادرة المكان، فيما واصلت عناصر من القوات الإسرائيلية الاعتداء على الأهالي، واستنفرت الوحدات الخاصة للبلدة.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك