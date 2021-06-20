دراسة: نقص الكوادر الفنية من حملة المؤهلات العليا بألمانيا يتجاوز مستوى ما قبل الأزمة

عاود النقص في الكوادر الفنية من حملة المؤهلات العليا في ألمانيا ارتفاعه فوق مستوى ما قبل جائحة كورونا وفقا لنتائج دراسة نُشِرَتْ اليوم الأحد.

جاء ذلك في الدراسة التي أجراها معهد الاقتصاد الألماني (آي دبليو) القريب من أرباب العمل، وأوضح المعهد أن حجم النقص (الوظائف الشاغرة) في فئة الكوادر الفنية من حملة الماجستير والمؤهلات المماثلة ارتفع في مايو الماضي إلى 3ر101% من مستواه قبل الأزمة مقارنة بـ100% في فبراير 2020.

وأشارت النتائج إلى أن نسبة النقص بين القوى العاملة الحاصلة على شهادة تدريب مهني وصلت إلى 4ر67% من مستواها قبل الأزمة، فيما وصلت نسبة النقص بين مدربي الحرف اليدوية والفنيين والحاصلين على مؤهل جامعي إلى 2ر90%.

وحسب الباحثين، فإن التفاوت بين الفئات يمكن أن يرجع إلى أن أصحاب المؤهلات العليا بإمكانهم العمل من المنزل في كثير من الأحيان "ويمكن أن يختفي هذا العامل تدريجيا بعد الجائحة".

كان عدد الوظائف الشاغرة والطلب على الكوادر الفنية تراجع في العام الماضي بعد تفشي جائحة كورونا، وحسب معهد (آي دبليو)، فإن عدد هذه الوظائف كان قد بلغ في فبراير من العام الماضي 347 ألف و486 وظيفة قبل أن يتراجع في يونيو إلىألفا 180 ألفا و706 وظائف . "ومنذ ذلك التاريخ أخذ هذا العدد في الزيادة مرة أخرى وذلك على الرغم من تجدد الإغلاق في العديد من القطاعات".