دراسة: تناول اللحوم يسبب سرطان القولون

خرجت دراسة حديثة بنتيجة صادمة حول أن تناول اللحم الأحمر من مسببات سرطان القولون بعد عدة دراسات سابقة ربطت تعرض فئة من المصابين بسرطان القولون مع كثرة تحدثهم بالتقارير الطبية عن تناولهم المكثف للحوم.

ونقلت "فرانس برس" عن دراسة لفريق من هيئة دينا فاربر للسرطان، إن تناول أكثر من 150 جراما من اللحوم يوميا يزيد في احتمال تعرض الشخص لسرطان القولون بينما يرتفع احتمال تعرض مريض سرطان القولون للوفاة بـ47% إذا كان اللحم سببا فى دخول السرطان للقولون.

وأوضحت الدراسة أن مركبات النترات والنتريزو الموجودة باللحوم تسبب تفاعلات أكلة القناة الشرجية والقولون ما يؤدى لوقوع طفرات الجينات المسببة للسرطان في القولون.

وأثبتت الدراسة على 900 شخص حدوث الطفرات الجينية وتفاعلات الألكلة لدى أكثر الأشخاص، الذين أجري عليهم عينة الدراسة تناولا للحوم بينما ينخفض حدوث ذلك لدى آكلى الدجاج أو السمك.

ويقول ماريوس جيانكاس مشرف الدراسة، إن النتائج لا تحرض على هجران تناول اللحوم وإنما تحدث على التوازن في الغذاء، مضيفا أنها فرصة ليستدل بها الأطباء في التشخيص المبكر ومنع الإصابة قبل وقوعها.