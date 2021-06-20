رابطة العالم الإسلامي تدين استمرار استهداف الحوثيين الأهداف المدنية في السعودية

أدانت رابطة العالم الإسلامي، استمرار المليشيا الحوثية الإرهابيَّة في هجماتها التصعيديَّة الخطرة والمتتالية ضد الأهداف المدنية بالمملكة العربية السعودية.

وأكد الأمين العام رئيس هيئة علماء المُسلمين الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الأحد - أن إطلاق ما مجموعه 17 طائرة مُسيَّرة مُفخَّخة خلال الـ 24 ساعة الماضية تجاه أهداف مدنيَّة في المُدن السعوديَّة، يشير إلى السلوك الإجرامي "المتأصل" لدى هذه المليشيا "الانقلابية" الإرهابية، واستمرارها في خرق القوانين والمواثيق والأعراف الدوليَّة كافة.

وأوضح العيسى، أن المملكة العربية السعودية تؤكد بمواجهتها لهذا السلوك الإرهابي قدرتها التامة على حماية أراضيها وإسكات هذا العبث الإجرامي، مع التزامها الأخلاقي الرفيع النابع من قيمها الدينية والوطنية واحترامها للقوانين والمواثيق والأعراف الدولية وذلك في قيادتها للتحالف العربي لدعم الشرعية اليمنية.