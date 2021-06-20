إيطاليا تسجل 17 وفاة جديدة بكورونا و881 إصابة جديدة

سجلت إيطاليا 17 حالة وفاة جديدة إلى جانب 881 إصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.

كما أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية وبلومبرج اليوم الأحد أنه تم إعطاء 3ر45 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في إيطاليا حتى الآن.

ويقدر متوسط معدل التطعيم في إيطاليا بـ 520 ألفا و263 جرعة في اليوم الواحد، وبهذا المعدل، يتوقع أن تستغرق إيطاليا ثلاثة أشهر لتطعيم 75% من سكانها بلقاح من جرعتين.

وبدأت إيطاليا حملة التطعيم ضد فيروس كورونا قبل نحو 25 أسبوعا.

ووصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في إيطاليا إلى 25ر4 مليون إصابة، والوفيات إلى 127 ألفا و253 حالة.

وأعلنت إيطاليا تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في البلاد قبل عام و20 أسبوعا.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات، تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.